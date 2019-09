Semana crucial: ¿qué escenarios quedan frente a la crisis política?

La crisis política que vive nuestro país y la expectante espera sobre la manera como se resolverá el pedido de adelanto de elecciones, podría estar llegando a su fin.

A pesar que para una reforma constitucional no existen plazos, el presidente Vizcarra ha manifestado que espera que a fin de mes, es decir a más tardar el 30 de setiembre, se defina esta situación.

En tanto, desde el Congreso, las posibilidades de que esto suceda aún parece irrealizable, más aún, las señales tampoco van en el sentido que se dé la aprobación.

Mientras tanto, el Presidente del Congreso dio su respuesta a través de sus redes sociales. “A quienes afirman que no tenemos legitimidad les digo que el 28 de julio del 2016, en elecciones democráticas, el pueblo peruano eligió a este Ejecutivo y a este Legislativo; y así nos dio legitimidad para gobernar durante cinco años. Ese es el mandato sagrado que emana de las urnas y que todos estamos obligados a cumplir hasta el 28 de julio del 2021, ni un minuto antes, ni un minuto después. El Legislativo, que me honro en presidir, no teme hacer cumplir la Constitución y las leyes. Es más, exige a todos los peruanos sumisión a estos preceptos republicanos (…)”.