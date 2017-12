¿Cambio de versión? Presidente Kuczynski admite asesoría financiera a proyecto de Odebrecht

Ayer el presidente de la República sorprendió a muchos en una entrevista radial cuando reconoció que a través de empresas como First Capital o el Banco de Crédito realizó asesorías para proyectos como H2Olmos, un proyecto de la empresa Odebrecht.

"Lo que sí es cierto, absolutamente cierto, es que yo he sido asesor financiero de varias empresas cuando tenían que levantar dineros importantes en el mercado [...] he sido uno de los fundadores de lo que se llama financiamiento de proyectos, contratado para H2Olmos que es el proyecto de riego en Lambayeque [...] y yo no era ministro, yo era un privado que se gana la vida como lo he hecho" señaló el primer mandatario para RPP.

Al parecer, el presidente va recordando de a pocos pues anteriormente había dicho que nunca había realizado ningún tipo de trabajo, directa o indirectamente para la constructora brasileña. Un cambio de versión notable.

Todo esto ocurre cuando la primera dama, Nancy Lange, también ha sido citada por la Comisión Lava Jato del Congreso y su nombre figura en este grupo de empresas, con expertos en estructuración financiera, vinculados a asesorías para Odebrecht.

¿Cuáles han sido las motivaciones para que el presidente haga estas declaraciones? Karina Novoa Y Jimmy Rodríguez nos aclaran el panorama con este reportaje.