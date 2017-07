Histórico reportaje de Panorama: Las agendas que fueron piezas clave para la prisión preventiva

El 15 de agosto de 2015, Panorama y el diario Perú 21 reveló el contenido de cuatro agendas de la propiedad de la Nadine Heredia que se encontraban en poder del excongresista nacionalista Álvaro Gutiérrez con anotaciones que dan cuenta de depósitos de más de 3 millones de dólares a favor de la ex primera dama.

Estas las anotaciones han servido como argumentos de fuerza durante las sustentaciones tanto del fiscal German Juárez y el juez Concepción Carhuancho, para que se le dictara 18 meses de prisión preventiva en su contra y de su esposo el expresidente Ollanta Humala quienes son acusados por el delito de lavado de activos.

Marco Vásquez en un extraordinario reportaje reveló los depósitos hechos por personas allegadas al nacionalismo entre ellas al ex primer ministro humalista Salomón Lerner Ghitis conocido por el apelativo de “Siomi” por un monto de US$ 200.000. También se registra un supuesto depósito por US$ 1’.080.000 al Partido Nacionalista.

Además se hace referencia a una cuenta compartida (Fondo Mutuo Chío) por US$ 20.000 entre la primera dama y su amiga Rocío Calderón Vinatea quien se desempeñó como funcionaria en Palacio de Gobierno. Del mismo modo, aparecen consignados viajes al extranjero de Ilan Heredia, hermano de la ex primera dama.