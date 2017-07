Kenji Fujimori no se calla: Cónclave de Fuerza Popular con marcadas distancias

Las discrepancias fraternas al interior del partido Fuerza Popular no parecen haberse aplacado ni siquiera con el proceso disciplinario que se le abrió a Kenji Fujimori. Según revelan algunos informes, durante el cónclave del partido naranja no estuvieron presentes los 71 congresistas de la bancada.

Durante su presencia en el cónclave de Fuerza Popular, en el cual se vio el proceso disciplinario en su contra, Kenji Fujimori dio unas declaraciones como respuesta a la crítica de sus colegas de bancada quienes le reprochaban por su ausencia en las reuniones partidistas: “que suban a un mototaxi y vayan a ver a mi padre”.

Panorama accedió en exclusiva al documento aprobado por unanimidad por al menos 50 congresistas. En este se acordó abrir proceso disciplinario contra Kenji Fujimori por haber realizado actos que contravienen el régimen disciplinario de Fuerza Popular. Además por haber comparado al Congreso con el coliseo romano.

Además de resaltar las reiteradas inasistencias injustificadas a las reuniones de la bancada, no ha planteado ningún tema de su interés para debatir en el interior de su bancada. Pese al encuentro que duró tres días algunos de los congresistas no le habrían hablado. Sin embargo, Kenji no se calló y dijo todo lo que tenía que decir.