Fernando Zavala sobre el Congreso: "Tenemos que volver a generar confianza"

El recientemente nombrado ministro de Economía y actual jefe del Gabinete de Ministros, Fernando Zavala, señaló que no es obstáculo dirigir ambas carteras por lo que aseguró que existen puntos en común para fortalecer el trabajo con la finalidad de conseguir los objetivos en el segundo año de trabajo.

Asimismo indicó que habrá una nueva agenda de temas y espera que haya un mayor entendimiento entre el Ejecutivo y el Congreso. Por lo que señaló que tienen la intención de conversar, pues el gobierno está abierto al diálogo. Por lo que se mostró optimista en que se podrán revertir algunos problemas con el Congreso.

“En los últimos meses no encontramos una forma de encontrar con el Congreso en algunos temas. Creo que hay errores de ambas partes y ha sido un proceso de aprendizaje. Viene una nueva agenda legislativa. Esperemos encontrar coincidencias que nos permita trabajar mejor”, indicó el flamante titular del MEF.

También se refirió respecto al indulto del expresidente Alberto Fujimori, dejando en claro que no se mezclará el tema con asuntos políticos resaltando lo dicho por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. “Es un tema muy sensible, por eso tratamos de no tocarlo, hay que separar las cosas”, remarcó.