Procurador Jorge Ramírez responde a Odebrecht: su demanda está destinada al fracaso

El procurador ad hoc, Jorge Ramírez, respondió en referencia a la demanda de la empresa constructora Odebrecht ante el Ciadi, en el que solicita 1200 millones de dólares como reparación por el caso Gasoductor Sur Peruano.

“En principio esa demanda va a ser un fracaso, es una pretensión que va a seguir el camino del fracaso porque ellos han admitido corrupción en el caso Gasoducto Sur Peruano, además está en el acta de culpabilidad”, indicó el procurador ad hoc del caso Lava Jato Jorge Ramírez.

"No olvidemos que hay un precedente como el caso Luchetti, en la época del señor Montesinos, el Estado peruano ganó porque existe la doctrina de las manos limpias”, refirió.

"Los acuerdos de colaboración eficaz son voluntarios. Quien traza la cancha es el Ministerio Público. El proyecto gasoducto no estaba comprendido ahí, por tanto no podíamos fijar reparación civil, sin embargo, el objetivo era establecer una cláusula para los arbitrajes que dice que si el Estado peruano no llega a un acuerdo con Odebrecht, la prueba de la colaboración puede ser usada contra la empresa", detalló.