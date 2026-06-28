Los millones de Malú: analista de operaciones roba 6.5 millones de soles de su propio banco

Una analista de operaciones de un reconocido banco es investigada por el presunto desvío de aproximadamente S/ 6,5 millones mediante transferencias no autorizadas a cuentas personales. El caso, denominado "Los millones de Malú", expone un presunto esquema que habría operado durante varios meses desde el interior de la entidad financiera.

De acuerdo con el informe, Lorena Rosa Malú Canales Cerdán habría ejecutado movimientos financieros desde su escritorio hacia cuentas personales durante varios meses, aprovechando su acceso a sistemas internos de la entidad bancaria donde laboraba desde 2012.

Las pesquisas policiales señalan que las transferencias habrían iniciado con montos menores, los cuales no habrían generado alertas inmediatas, pero que con el tiempo se habrían repetido de forma sistemática hasta alcanzar cifras millonarias.

Según la investigación, el monto total involucrado ascendería a aproximadamente 6,5 millones de soles, distribuidos en varias cuentas bancarias, algunas de ellas vinculadas a su entorno cercano, hecho que fue detectado tras una auditoría interna.

PROCESO POR PRESUNTOS DELITOS FINANCIEROS

El caso fue derivado a la División de Estafas y Otras Defraudaciones, donde la investigada enfrenta un proceso por presuntos delitos financieros. El banco habría logrado recuperar gran parte del dinero, mientras las diligencias continúan para esclarecer completamente los hechos.