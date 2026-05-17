Rescate a balazos en socavones de Pataz: visores nocturnos para la guerra contra los ladrones de oro

Una operación de alto riesgo ejecutada por el Comando Unificado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional permitió rescatar a ocho mineros que habían sido secuestrados dentro de la mina La Codiciada, ubicada en la provincia de Pataz. El operativo, desarrollado durante la madrugada, tuvo como objetivo neutralizar a presuntos integrantes de bandas criminales dedicadas al robo de oro, conocidos en la zona como “parqueros” o “roba oro”.

Las imágenes desclasificadas de la intervención muestran el complejo despliegue táctico realizado por los agentes, quienes ingresaron a los socavones empleando visores nocturnos debido a la oscuridad y a las condiciones extremas del lugar. Según las autoridades, estas organizaciones criminales suelen actuar con extrema violencia y no dudan en asesinar a los trabajadores mineros tras apoderarse del mineral extraído.

El exministro del Interior Gastón Rodríguez explicó que las mafias que operan en Pataz incluso queman llantas en los accesos a las bocaminas para dificultar el ingreso de los efectivos del orden mediante densas columnas de humo. Pese a ello, las fuerzas de seguridad lograron culminar exitosamente el rescate alrededor de las cuatro de la madrugada, poniendo a salvo a los ocho trabajadores secuestrados.

IDENTIFICAN A ALIAS “NATI”

De acuerdo con información de inteligencia del Comando Unificado, el presunto cabecilla de la organización criminal “Los Tíos del Mineral” sería Natividad Vaca Bazán, alias “Nati”. Esta banda sería responsable de diversos atentados, secuestros y asesinatos vinculados a la minería ilegal en la provincia de Pataz, una de las zonas más golpeadas por la violencia asociada al oro ilegal en la región La Libertad.