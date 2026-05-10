Vida caníbal: tras los pasos de los jóvenes que asesinaron y se comieron a su víctima

La ciudad de Cusco se encuentra aterrorizada luego de conocerse los detalles de un crimen ocurrido en los últimos días. La víctima fue identificada como Rhudy Benavides, un guía de turismo que no solo fue asesinado por dos amigos cercanos, sino que además fue descuartizado y cocinado por sus víctimas al interior de un inmueble.

De acuerdo con la información presentada durante la audiencia fiscal, los acusados Gabriel Alexis Luis Condori y Óscar Franco Tinco, ambos de 21 años, habrían cometido el delito en circunstancias que aún continúan siendo investigadas por las autoridades de la Fiscalía. El caso generó gran impacto debido a la violencia de los hechos.

La fiscal Thamara Catacora expuso los detalles del caso ante el Poder Judicial y solicitó prisión preventiva para los implicados. Finalmente, el juez a cargo ordenó nueve meses de prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones y se determina la responsabilidad de los acusados, quienes serán recluidos en un centro penitenciario.

VECINOS ATEMORIZADOS

Los pobladores de la ciudad de Cusco expresaron su preocupación y temor ante este macabro crimen y pidieron a las autoridades judiciales imponer una sanción ejemplar para los responsables del asesinato. Además, señalaron que esperan mayor seguridad policial en las calles y justicia ante un caso que ha causado alarma en toda la región.