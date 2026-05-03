La caída del lugarteniente de alias “Cuchillo”: imágenes desclasificadas del operativo “Caballo de Troya”

Un importante golpe contra la criminalidad organizada se llevó a cabo en la provincia de Pataz, región La Libertad, donde fuerzas del orden ejecutaron el operativo denominado “Caballo de Troya” en la bocamina Ventura. La intervención permitió la captura de John Vargas Rivera, alias “El Gato”, señalado como lugarteniente de Miguel Antonio Rodríguez Díaz, conocido como “Cuchillo”.

El despliegue fue realizado de manera conjunta por el Comando Unificado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, quienes intervinieron la zona tanto por tierra como por aire. Durante el operativo, se utilizaron cámaras con visión térmica nocturna que facilitaron la ubicación de los presuntos delincuentes en el interior de la bocamina.

Según las autoridades policiales, los intervenidos contaban con armas de largo alcance y explosivos que eran empleados para perpetrar atentados en esta zona minera de La Libertad. Además, en el interior del socavón se hallaron más armamento de guerra, lo que evidencia el alto nivel de peligrosidad de la organización criminal dedicada a la minería ilegal.

MÁS DE 70 DETENIDOS

En total, el operativo dejó 68 personas detenidas, a las que posteriormente se sumaron otras siete capturas en acciones complementarias. Asimismo, se logró incautar más armamento ilegal. Las autoridades señalaron que este tipo de intervenciones continuarán con el objetivo de restablecer el orden y garantizar la seguridad en la provincia de Pataz.