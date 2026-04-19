Periodista en la mira de candidato vizcarrista: le pone pistola en la cara a corresponsal de Panorama

El periodista Alejandro Callirgos Rivas, corresponsal de Panamericana Televisión, denunció haber sido víctima de un intento de homicidio tras ser amenazado con un arma de fuego por el consejero regional de Piura y candidato de Perú Primero, Pedro Alama. El hecho ha generado preocupación por el nivel de violencia por parte de un político.

Según la denuncia presentada el 6 de abril ante la División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura, el incidente ocurrió luego de que el reportero cubriera un mitin en Chulucanas. Al dirigirse a su vivienda, fue interceptado por una camioneta con lunas polarizadas mientras transitaba por la avenida Independencia, en Castilla.

De acuerdo con el testimonio de Callirgos, desde el asiento del copiloto, una persona a quien identifica como Pedro Alama sacó un arma de fuego y realizó un disparo en dirección a su automóvil. El hecho ocurrió a la altura de la institución educativa San Ignacio de Loyola, sin que el proyectil llegara a impactar el vehículo.

TEME POR SU VIDA

El comunicador afirmó que teme por su vida y pidió garantías para su seguridad. En tanto, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades, en un contexto de creciente tensión política y preocupación por la seguridad de los periodistas en el país.