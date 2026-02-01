29 personas liberadas de socavón: el entrenamiento de las fuerzas especiales para el rescate

Panorama registró en exclusiva el exhaustivo entrenamiento de los agentes de la Fuerza Especial Conjunta (FEC), un grupo de militares altamente capacitados para enfrentar situaciones extremas en distintos puntos del país. Su preparación incluye operaciones en escenarios hostiles, donde la rapidez, la precisión y el dominio del terreno resultan determinantes para salvar vidas.

Hace algunos días, esta unidad de élite ejecutó el denominado operativo “Libertad” en la provincia de Pataz, región La Libertad. La intervención militar permitió rescatar con éxito a 29 personas que habían sido secuestradas por bandas criminales en un socavón de la mina Sanone y que permanecían retenidas en condiciones de alto riesgo.

El coronel EP Óscar Iglesias, jefe del Departamento de Asuntos Civiles del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), explicó que el entrenamiento de los agentes de la FEC contempla la capacidad de desplazarse y combatir en cualquier tipo de terreno, incluso en los más agrestes y peligrosos, así como en zonas mineras y áreas de difícil acceso.

PARTICIPACIÓN EN OTROS PAÍSES

Además de sus misiones en territorio nacional, los agentes de esta fuerza especial también participan en operaciones internacionales en países en conflicto, como la República Democrática del Congo, la República Centroafricana y Haití. Esta experiencia internacional, según las autoridades militares, fortalece sus capacidades y les permite responder con eficacia ante amenazas cada vez más complejas.