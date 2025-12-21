Peligro en la frontera: mafias de coyotes versus sofisticados drones que detectan calor humano

La noche dejó de ser un aliado para el crimen organizado en la frontera norte del país. En el marco del operativo conjunto “Alerta Frontera”, la Policía Nacional del Perú desplegó drones de última generación con sensores térmicos para interceptar a sujetos que intentaban ingresar ilegalmente al territorio nacional desde Ecuador, en zonas cercanas al puente La Paz y el puente de Zarumilla.

El reporte evidenció en tiempo real cómo la tecnología Matrix 30D es capaz de detectar el calor humano al mínimo movimiento, incluso en completa oscuridad y en áreas de difícil acceso cubiertas por maleza. “No existe camuflaje, guarida o maleza que pueda ocultar a sujetos al margen de la ley”, señaló uno de los efectivos durante el despliegue policial.

La intervención se inició cuando los sensores del dron, operado por un teniente de la Aviación Policial, identificaron a dos personas merodeando en territorio ecuatoriano, al borde del canal fronterizo, a unos nueve kilómetros del puente de Zarumilla. La presencia nocturna en una zona agreste levantó sospechas inmediatas y activó la alerta para la intervención terrestre.

Al ser interceptados, los individuos reaccionaron de manera violenta y lanzaron piedras contra los agentes, elevando el nivel de riesgo del operativo policial. Tras varios minutos de persecución, lograron cruzar a territorio peruano, donde finalmente uno de ellos fue capturado, mientras que el otro consiguió huir aprovechando la oscuridad y el terreno irregular.

El coronel Héctor, oficial a cargo del operativo, explicó que las acciones no se limitan a la línea fronteriza, sino que se extienden a la ciudad de Tumbes para identificar a personas que hayan ingresado de manera irregular. Precisó que, hasta la fecha, se ha intervenido a 1.173 extranjeros y que cualquier movimiento en la frontera después de las 5 de la tarde es considerado anómalo, ya que a esa hora culminan las labores agrícolas en la zona.

CANAL FRONTERIZO

Durante el operativo también se desbarató un puente artesanal construido con maderas y troncos sobre el canal fronterizo, utilizado para cruces ilegales. Además, en controles posteriores se interceptó a dos ciudadanos venezolanos con residencia en Lima, quienes aseguraron haber ingresado por motivos laborales. Las autoridades mantienen la vigilancia para descartar vínculos con redes de coyotes y reiteraron que la combinación de patrullaje terrestre y drones térmicos es hoy una herramienta clave en la lucha contra el crimen.