Van der Sloot habla en exclusiva desde Challapalca: recluso fue encontrado con colcha amarrada al cuello

El ciudadano neerlandés Joran Van der Sloot volvió a acaparar la atención pública luego de protagonizar un intento de suicidio al interior del penal de máxima seguridad de Challapalca, en la región Tacna. En exclusiva, un equipo de Panorama obtuvo su testimonio tras el grave episodio ocurrido pocos días después de haber enviado un mensaje de perdón a la familia de Stephany Flores, joven peruana a quien asesinó en 2010 y por cuyo crimen cumple una condena de 28 años de prisión.

Según información oficial, la mañana del sábado 13 de diciembre, aproximadamente a las 09:50 horas, personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) detectó una situación irregular durante el reparto de alimentos en el pabellón número 1. Al ingresar a la celda de Van der Sloot, los agentes lo encontraron con un pedazo de colcha amarrado al cuello, sujeto a una de las rejas, en un aparente intento de quitarse la vida. La rápida intervención evitó un desenlace fatal.

Tras ser auxiliado, el interno fue trasladado de inmediato al área de enfermería del establecimiento penitenciario, donde permaneció bajo vigilancia médica constante. A través de sus canales oficiales, el Ministerio de Justicia confirmó que el estado de salud de Joran van der Sloot se encuentra estable, aunque continuará en observación debido a su condición psiquiátrica y al riesgo que representa el episodio registrado en uno de los penales más duros y aislados del país.

VAN DER SLOOT Y SU TESTIMONIO

En su testimonio, van der Sloot aseguró que atravesaba un fuerte cuadro de depresión. “Estaba muy deprimido, como saben soy paciente psiquiátrico. Cada día veo que para nosotros los internos la situación es peor. Uno no puede estar con su familia, no puede tocarlos ni abrazarlos”, expresó. Asimismo, reconoció su accionar: “Llega un punto en que mi cabeza decía que ya no quería vivir. Soy consciente de que he tomado una decisión equivocada”, declaró el recluso desde Challapalca.