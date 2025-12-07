En el infierno de Challapalca: cara a cara con los peores criminales del Perú

Un equipo de Panorama ingresó nuevamente al penal de máxima seguridad de Challapalca, considerado el más inhóspito del país por su ubicación a más de 5 mil metros de altitud y sus temperaturas extremas. En esta dura realidad cumplen condena algunos de los criminales más peligrosos y temidos del Perú, cuyos testimonios fueron registrados por primera vez después de varios años de silencio.

Entre ellos se encuentra Héctor Alfonso Prieto Materano, alias “Mamut”, señalado como uno de los cabecillas de la organización criminal “El Tren de Aragua”. En conversación con el periodista Luis Vargas, “Mamut” aseguró mantenerse tranquilo dentro del penal, aunque reconoció que el frío es lo más difícil de soportar. Negó pertenecer a cualquier banda criminal y rechazó vínculos con redes de trata de personas.

Otro de los reclusos entrevistados fue Daniel Augusto Cango Mendiola, líder de la peligrosa organización “Los Michis” y poseedor de la mayor cantidad de cadenas perpetuas en la historia judicial del Perú. Acusado de secuestro y extorsión, Cango Mendiola sorprendió al reconocer ante cámaras todos los delitos que se le atribuyen, relatando sin restricciones su trayectoria criminal.

VAN DER SLOOT PIDE PERDÓN

Las cámaras de Panorama también registraron el testimonio de José Ortega Padrón, cabecilla de la banda “Los Hijos de Dios”, quien se quebró al describir la dureza de vivir en Challapalca y calificó el penal como “un infierno”. Finalmente, el neerlandés Joran van der Sloot, asesino de la joven Stephany Flores, habló desde su celda tras 17 años de encierro y pidió perdón a la familia de la víctima.