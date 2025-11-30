Estado de emergencia en la frontera con Chile: tropas llegan para impedir ingreso de venezolanos al Perú

El Gobierno del Perú declaró el estado de emergencia en la frontera con Chile y ordenó el despliegue inmediato de tropas para contener el ingreso irregular de migrantes, principalmente venezolanos. Una cámara del programa Panorama registró la llegada de efectivos militares a la zona de Tacna, donde se observa un flujo creciente de personas que intentan cruzar hacia territorio peruano luego de las recientes propuestas migratorias anunciadas en Chile.

La militarización en la frontera Sur responde al aumento de migrantes en tránsito que salen desde Chile motivados por el anuncio del candidato presidencial José Antonio Kast, quien prometió medidas severas para combatir la migración irregular. Esto ha generado una presión sostenida en la frontera entre ambos países, donde autoridades peruanas buscan reforzar el control ante la posibilidad de un ingreso masivo de extranjeros en los próximos días y semanas.

El presidente interino José Jerí visitó la región para supervisar el despliegue de las Fuerzas Armadas y advirtió que la medida busca prevenir un escenario más crítico de migración irregular. “El motivo de la visita a la región de Tacna es justamente para anticipar problemas que eventualmente pueden suceder”, señaló. El mandatario enfatizó que la declaratoria de emergencia permitirá a las Fuerzas Armadas apoyar a la Policía Nacional en labores de contención.

VIGILANCIA MILITAR PERMANENTE

La zona intervenida abarca varios kilómetros de frontera y se encuentra bajo vigilancia permanente. La decisión ha generado preocupación en Chile, mientras que entre los migrantes existe incertidumbre por el reforzamiento de controles. El gobierno peruano sostiene que la acción es necesaria ante el incremento del flujo migratorio provocado por el clima político en Chile y que su prioridad es evitar cruces irregulares que desborden la capacidad de respuesta del país.