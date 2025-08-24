Misiles contra terroristas del Vraem: los últimos suspiros de las huestes del camarada José

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ejecutó en la zona del Vraem la denominada Operación Tacna, un despliegue que incorporó por primera vez el uso de misiles de largo alcance para debilitar las posiciones del Militarizado Partido Comunista del Perú, organización terrorista liderada por Víctor Quispe Palomino, alias camarada José.

Según imágenes exclusivas difundidas por Panorama, los misiles fueron lanzados en la madrugada contra objetivos específicos, ablandando el terreno antes de la incursión de las tropas. Posteriormente, helicópteros del Ejército trasladaron a los militares a los campamentos, donde se hallaron laboratorios de droga y pistas de aterrizaje clandestinas utilizadas para el narcotráfico.

Durante la operación también se decomisó una avioneta empleada para el traslado de drogas, lo que confirma la estrecha relación entre los remanentes subversivos y las mafias del narcotráfico. Los mandos militares señalaron que estos operativos buscan desarticular las últimas estructuras del grupo terrorista enquistado en el Vraem.

INTENSIFICARÁN OPERACIONES

Los altos mandos de las Fuerzas Armadas anunciaron que continuarán intensificando las operaciones contra los reductos senderistas enquistados en el Vraem, en un contexto en el que, según las autoridades, el camarada José y sus huestes terroristas estarían viviendo sus últimos momentos de resistencia armada en la selva peruana y que su derrota es inminente.