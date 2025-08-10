Panorama en territorio que pretende Petro: la comunidad de Santa Rosa en la isla Chinería

Un equipo de Panorama llegó en exclusiva a la comunidad de Santa Rosa, ubicada en la isla Chinería, en la región Loreto. Esta incursión se realizó en medio de la controversia generada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien afirmó que este territorio pertenece a su país. Sin embargo, desde su fundación, Santa Rosa ha sido peruana, hecho que se refleja en la bandera nacional izada en el centro de la comunidad como símbolo de identidad.

Panorama comprobó que en Santa Rosa funcionan instituciones peruanas como un colegio, una posta médica, una comisaría, así como oficinas de la Sunat y Migraciones. La localidad es punto de encuentro de peruanos, colombianos y brasileños, dada su ubicación en la triple frontera. Pese a la mezcla cultural, los habitantes recalcan que la soberanía peruana nunca ha estado en discusión y que la convivencia con las ciudades vecinas ha sido pacífica.

Entrevistados por el equipo periodístico de Panorama, los pobladores de Santa Rosa rechazaron las declaraciones del presidente Gustavo Petro, asegurando que el mandatario colombiano no cuenta con información precisa sobre la realidad de la frontera. A pocos metros de la isla se encuentra Leticia, ciudad colombiana a la que nuestros compatriotas acuden con frecuencia para realizar compras y realizar actividades comerciales, en un marco de cooperación mutua.

PANORAMA CRUZA FRONTERA

Incluso, los propios ciudadanos de Leticia manifestaron que la comunidad de Santa Rosa siempre ha pertenecido al Perú y se mostraron sorprendidos por la postura de su presidente Gustavo Petro. No obstante, el equipo periodístico liderado por Luis Vargas pudo constatar la presencia de embarcaciones de la Armada Colombiana navegando por el río Amazonas, lo que refleja el clima de tensión que ha despertado este diferendo en plena frontera amazónica.