La eficacia de la vacuna de Sinopharm en debate

La investigación en fase 3 que realiza la Universidad Peruana Cayetano Heredia tiene tres ramas:

Los voluntarios han sido separados en tres grandes grupos:

1.- Quienes recibieron vacunas fabricadas en Beijing.

2.- Quienes recibieron vacunas fabricadas en Wuhan.

3.- Quienes recibieron placebo.

La data revela que las vacunas producidas en Wuhan no garantizan eficacia contra el coronavirus, solo ingresaron al país para ser inoculadas a los voluntarios de los ensayos clínicos ya que las cifras arrojadas están por debajo de los parámetros internacionales.

Las producidas por Beinjing y que son las mismas compradas por el Estado peruano si tienen beneficios frente a la Covid-19: el 62.7 % de los pacientes no les faltará el oxígeno, el 64.7 % no tendrá daños pulmonares y el 91 % no llegará a un hospital.

Médicos, enfermeros y profesionales de la salud han sido vacunados con la versión de Beijing.

La Universidad Peruana Cayetano Heredia estimó que el grupo investigador presentará en 8 semanas un resultado definitivo. Se conocerá si en Perú la eficacia de la vacuna superará o no el 79 %, un porcentaje aceptado, pero que es superado por otros laboratorios.

Pfizer tiene 94.6% de eficacia.

Moderna 94.1% de eficacia.

Sputnik V 91.1 % de eficacia.

Novovax 89.3 % de eficacia.

Sinopharm 79 % de eficacia.