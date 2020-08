Minsa: pandemia con datos inciertos

El Ministerio de Salud reporta que la cifra de infectados por coronavirus en nuestro país asciende a los 558 420, las Direcciones Regionales de Salud tienen en su registros más de 824 057, es decir, estaríamos cerca de llegar al millón de contagiados en el Perú. Por ejemplo, en la región La Libertad la Diresa registra 35 445 casos COVID-19, mientras que el Ministerio de Salud reporta 19 823, se trata de una diferencia de 15 622 casos.

De acuerdo al ingeniero electrónico PMP, Rodrigo Parra, al no contar con la cifra exacta de infectados y recuperados por distritos no existe manera de conocer la cantidad de casos activos por distritos, solo se da a conocer el número de recuperados a nivel nacional. “En el 82 % de los distritos han aumentado los casos en proporción semanal con la anterior”, detalló Parra.

La información proporcionada por el Ministerio de Salud (Minsa) no es clara ni precisa, la página del Instituto Nacional de Salud (INS) donde se registran los resultados de pruebas realizadas sean rápidas o moleculares también registra información inexacta: los resultados no coinciden, no se reportan todas las pruebas y las fechas no son exactas.

La información sobre las cifras de esta pandemia, sigue siendo tardía escasa y poco accesible.