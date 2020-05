El doloroso camino de salvar a los héroes de la bata blanca

El escudo sanitario de la primera línea de batalla, no resiste más y empieza a quebrarse. En 55 días de lucha desigual, los médicos de diferentes partes del piden ayuda para seguir viviendo. A la fecha, 151 médicos están infectados en Iquitos, es decir, más del 70% de los médicos que ejerce y está en la primera línea de batalla, 20 de ellos han sido trasladados de Iquitos a Lima para que su estado de salud no empeore, para que no mueran y no dejen de salvar vidas en medio de la pandemia.