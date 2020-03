Ministra del MTPE: “Estamos trabajando para que nadie sea despedido de su empleo”

Durante una entrevista con la Ministra del Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Sylvia Cáceres Pizarro, se dio a conocer que el estado peruano no va escatimar esfuerzos para garantizar la sostenibilidad de las empresas y la estabilidad de los puestos de trabajos. El gobierno adoptó un conjunto de medidas que buscan generar un espacio de confianza para las empresas, entre ellas se definió el pago de obligaciones tributarias, inyectando recursos para las microempresas, etc y así responder ante la emergencia sanitaria que vive el Perú.

“Afortunadamente tenemos una economía que nos permite tener recursos y reservas suficientes para utilizar en situaciones como estas, no vamos a limitar recursos porque necesitamos garantizar que la actividad económica continúe. El sector trabajo tiene dentro de sus prioridades responder y proteger a los trabajadores con mecanismos de protección al término de la cuarentena” señaló la titular del MTPE.

En relación al bono destinado a personas que no fueron beneficiadas por los programas sociales ni el subsidio del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social se tendrá en cuenta a 780 mil hogares para que uno de sus miembros reciba el bono, sin embargo se aplicaran filtros para que los recursos lleguen a las personas que realmente lo necesiten, por ejemplo, el beneficiario deberá presentar ingresos verificados que no superen los 1100 soles, la factura por el servicio eléctrico no debe superar los 56 soles, la línea de crédito no debe superar los 2100 soles y demás requisitos para que garantizar la ayuda

Sylvia Cáceres Pizarro, informó que a partir del día de mañana lunes 30 de marzo el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo podrá a disposición 11 servicios virtuales correspondientes a derechos fundamentales de los trabajadores, trabajo remoto y demás servicios que requieran los usuarios teniendo en cuenta que se debe cumplir con el aislamiento social obligatorio, las personas podrán realizar sus consultas virtuales y serán atendidos por especialistas.