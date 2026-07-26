Escándalo en millonaria subasta dentro de Sedapal: la guerra de los reyes de la chatarra

Una millonaria subasta organizada por Sedapal para la venta de medidores de agua dados de baja terminó envuelta en la polémica tras las denuncias de varios empresarios, quienes aseguran haber sido excluidos de manera injustificada del proceso. El material ofrecido, compuesto por cientos de kilos de medidores con componentes de cobre y bronce reutilizables, despertó gran interés entre las empresas dedicadas al reciclaje industrial.

Según los denunciantes, durante el proceso solo se permitió participar a un grupo reducido de postores, mientras que otros fueron descalificados pese a haber presentado ofertas superiores. Una de las empresarias afirmó que estaba dispuesta a pagar S/ 13 millones por el lote, pero no pudo competir, mientras que la adjudicación finalmente se realizó por un monto de S/ 5 millones, hecho que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia del remate.

La tensión durante la subasta derivó en reclamos que obligaron la intervención de efectivos de la Policía Nacional, quienes retiraron del lugar a algunos participantes. Además, imágenes difundidas por Panorama muestran a uno de los agentes que intervino conversando posteriormente con empresarios que resultaron ganadores, realizando anotaciones en una agenda y recibiendo un billete, circunstancias que han generado sospechas y pedidos de investigación.

EMPRESARIOS PIDEN TRANSPARENCIA

Frente a estos hechos, los empresarios afectados solicitaron la nulidad de la subasta y exigieron que Sedapal convoque un nuevo proceso con garantías de transparencia e igualdad para todos los postores. Hasta el momento, la empresa no ha emitido un pronunciamiento sobre las denuncias relacionadas con el desarrollo y la adjudicación del remate.