Incompetencia del Minsa hasta con los muertos: hospital se convierte en foco infeccioso por falta de frigorífico

Un reportaje de Panorama puso al descubierto las condiciones en las que opera el mortuorio del Hospital de Collique, en el distrito de Comas. Durante una inspección, se registró la presencia de varios cadáveres fuera de las cámaras frigoríficas, algunos de ellos en aparente estado de descomposición, lo que generó gran preocupación por las condiciones sanitarias dentro de este conocido establecimiento de salud.

El médico legista David Ruiz Vela advirtió que esta situación podría representar un foco infeccioso con riesgos para el personal del hospital, así como para los pacientes y demás personas que acuden al centro médico. Según explicó, la permanencia de cadáveres sin la adecuada conservación puede comprometer las condiciones de bioseguridad que deben cumplirse en este tipo de instalaciones de salud.

De acuerdo con el reportaje del periodista Brian Matías, la morgue del Hospital de Collique cuenta con cuatro cámaras frigoríficas destinadas a la conservación de cadáveres. Sin embargo, las imágenes difundidas mostraban los cuerpos fuera de estos equipos, lo que motivó cuestionamientos sobre su funcionamiento y el manejo del área por parte de las autoridades del establecimiento médico.

SE PRONUNCIA DIRECTOR DE HOSPITAL

Consultado sobre el caso, el director del Hospital de Collique, Óscar Uchuya Maurtua, afirmó que tomó conocimiento de la situación tras observar las fotografías presentadas por el equipo periodístico. Asimismo, sostuvo que las cámaras frigoríficas se encuentran operativas, aunque no permitió verificar su funcionamiento durante la visita. Hasta el momento, el Ministerio de Salud no ha emitido un pronunciamiento oficial.