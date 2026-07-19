La cocaína peruana que iba hacia el Mundial: imágenes desclasificadas de la caída del exintegrante del Cartel de Cali

La Policía Nacional difundió imágenes de la operación que permitió capturar a Arcesio Trujillo, alias “Viejo Palpatine”, un colombiano señalado como exintegrante del cartel de Cali y acusado de liderar una organización dedicada al tráfico de drogas. Según las investigaciones, este sujeto planeaba enviar desde el Perú 700 kilos de cocaína con destino a Estados Unidos, aprovechando la alta demanda por el Mundial de Fútbol 2026.

De acuerdo con las autoridades, Trujillo permanecía en territorio peruano coordinando las operaciones de la organización criminal y supervisando la producción del estupefaciente. Como parte de las investigaciones, agentes especializados realizaron un seguimiento a sus desplazamientos hasta ubicar un laboratorio clandestino de procesamiento de droga instalado en el centro poblado de Chicais, en la provincia de Bagua.

La intervención permitió frustrar el envío de aproximadamente 700 kilos de cocaína que, según estimaciones policiales, tendrían un valor superior a los 21 millones de dólares en el mercado internacional. La droga tenía como destino final Estados Unidos, país que fue sede del Mundial 2026, donde las organizaciones criminales esperaban aprovechar el incremento del consumo y la demanda durante el evento deportivo.

EN MANOS DE LAS AUTORIDADES

Tras su captura, Arcesio Trujillo fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones por presuntos delitos vinculados al tráfico ilícito de drogas y crimen organizado. La Policía Nacional continúa las diligencias para identificar a los demás integrantes de la red criminal y determinar la dimensión de sus operaciones tanto en el Perú como en el extranjero.