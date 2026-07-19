Jóvenes y furiosos: banda de veinteañeros realizaba atracos con secuestros de película

Una organización criminal conformada por jóvenes veinteañeros fue desarticulada por la Policía Nacional tras ser acusada de cometer una serie de asaltos a exclusivas tiendas en Lima y otras regiones del país. Según las investigaciones, los integrantes llevaban una aparente vida normal como universitarios, cantantes, tiktokers y estudiantes de cocina, pero se reunían para planificar robos bajo una modalidad que les permitía sorprender a sus víctimas.

Uno de los golpes más recientes ocurrió en el centro comercial Molina Plaza, donde los delincuentes ingresaron simulando ser clientes. Para evitar levantar sospechas, algunos fingían ser parejas, caminaban de la mano por los pasillos y observaban los establecimientos antes de ejecutar el atraco. Una vez elegido el objetivo, amenazaban con armas de fuego a los trabajadores, los reducían y los llevaban a la trastienda para impedir cualquier intento de resistencia o alerta.

De acuerdo con las autoridades, durante este asalto los delincuentes se apoderaron de dinero en efectivo, equipos electrónicos y otros objetos de valor valorizados en más de 30 mil soles. La Policía sostiene que la organización utilizó el mismo modus operandi para cometer más de 30 robos en establecimientos comerciales ubicados tanto en Lima como en diferentes regiones del país.

CAPTURADOS POR LA POLICÍA

Tras un trabajo de inteligencia y seguimiento, agentes de la Policía Nacional capturaron a todos los presuntos integrantes de la banda antes de que ejecutaran un nuevo atraco. Los detenidos permanecen en dependencias policiales mientras avanzan las investigaciones y se preparan para enfrentar a la justicia por los presuntos delitos de robo agravado, secuestro y otros ilícitos que se les atribuyen.