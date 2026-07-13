“El vecino colombiano”: narcotraficante transformó su departamento en camerino de burriers

Luego de varias semanas de labores de inteligencia, agentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional capturaron a Jimmy Moreno Romero, conocido con el alias de “El Colombiano”, sindicado como presunto integrante de una organización dedicada al tráfico internacional de drogas. De acuerdo con las investigaciones, el extranjero utilizaba un departamento ubicado en la Costanera, frente al mar, como punto de acopio de estupefacientes provenientes del Vraem.

Durante el allanamiento, los efectivos inspeccionaron cada ambiente del inmueble y encontraron una importante cantidad de droga lista para ser acondicionada y enviada al extranjero. Las autoridades policiales sostienen que Moreno Romero llevaba pocos meses en el país, tiempo en el que habría instalado su centro de operaciones para abastecer a una red criminal con conexiones internacionales.

Las pesquisas de las autoridades indican que la organización criminal empleaba diversas modalidades para sacar la droga del Perú con destino a Europa. Una de ellas consistía en ocultar la cocaína en el interior de zapatillas para evitar que fuera detectada durante los controles en los aeropuertos. Según los investigadores, esta técnica permitía reducir las sospechas de los puestos de controles.

CAPTABA A BURRIERS

Además, el investigado se hacía pasar como un turista amable y respetuoso para captar jóvenes que luego eran utilizados como burriers. A estas personas se les acondicionaba la droga adherida al cuerpo bajo la modalidad conocida como “la momia”, antes de emprender vuelos internacionales. La Dirandro continúa con las investigaciones para identificar a otros integrantes de la red y determinar la magnitud de sus operaciones.