Gritos y discriminación contra niños dentro del Ministerio: denuncian malos tratos en guardería del Ministerio de la Mujer

Un reportaje de Panorama reveló una denuncia sobre presuntos maltratos a niños de entre 0 y 3 años que asisten al wawa wasi "Caritas Felices", ubicado en la sede del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). La investigación presenta audios, videos y testimonios de extrabajadoras que describen gritos, insultos y otras prácticas inadecuadas durante el cuidado de los menores.

Según el informe, las pruebas muestran a una cuidadora durmiendo durante su jornada laboral mientras los niños descansaban, además de registrarse expresiones ofensivas como "gorda", "patachueca", "cochina" y "llorón" dirigidas a los menores. Testimonios también señalan que algunos niños habrían sido obligados a continuar comiendo incluso después de devolver los alimentos.

Tras la denuncia, la Defensoría del Pueblo realizó una visita de supervisión al wawa wasi y remitió el caso al Ministerio Público para que evalúe el inicio de las investigaciones correspondientes. Asimismo, indicó que emitirá recomendaciones luego de la supervisión efectuada.

Por su parte, el Ministerio de la Mujer señaló mediante un comunicado que las imágenes difundidas no corresponden a la actual gestión de la ministra Edith Pariona y precisó que el caso fue derivado al área de procedimientos administrativos disciplinarios para determinar responsabilidades y adoptar las medidas que correspondan.