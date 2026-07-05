Panorama

05/07/2026

El regreso de Ariel Fefer: habla protagonista del caso policial más impactante de los últimos años

El hijo de Myriam Fefer regresó al Perú para encontrar justicia por el asesinato de su madre ocurrido el 15 de agosto de 2006 e hizo un llamado a su hermana Eva Bracamonte.



A casi dos décadas del asesinato de la empresaria Myriam Fefer, Ariel Bracamonte, quien ahora prefiere ser llamado Ariel Fefer, regresó al Perú decidido a continuar la búsqueda de justicia por el crimen de su madre. En una entrevista exclusiva con Panorama, afirmó que su principal objetivo es lograr que se identifique y sancione al autor intelectual del homicidio ocurrido el 15 de agosto de 2006.

Ariel recordó que tenía apenas 17 años cuando encontró sin vida a su madre en la vivienda familiar de San Isidro, un hecho que conmocionó al país entero. Durante las investigaciones, la Fiscalía acusó a su hermana Eva Bracamonte como presunta autora intelectual del crimen; sin embargo, tras permanecer cuatro años en prisión, ella fue absuelta por la justicia peruana.

El hijo de la empresaria también reveló que ahora utiliza el apellido Fefer y ha dejado de identificarse como Bracamonte. En diálogo con la periodista Karina Novoa, explicó que tomó esa decisión luego de que su propio padre lo señalara públicamente y en televisión como supuesto implicado en el asesinato de su madre, una acusación que, según sostuvo, marcó profundamente su vida.

LLAMADO A SU HERMANA

Aunque el sicario que ejecutó el crimen cumple una condena, Ariel considera que el caso sigue inconcluso. Por ello, reiteró que continuará buscando respuestas e incluso envió un mensaje a su hermana Eva Bracamonte. “Eva, si me quieres ayudar a encontrar al asesino de nuestra madre, llámame, sabes dónde encontrarme, podemos trabajar juntos”, expresó ante las cámaras de Panorama.


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