La muerte sin resolver de la diseñadora ucraniana en Lima: policía investiga caída desde lujoso edificio en Miraflores

La muerte de la diseñadora ucraniana Nataliia Heraimovych, de 32 años, continúa siendo materia de investigación por parte de la Policía Nacional del Perú. La joven falleció el pasado 28 de junio tras caer desde el piso 14 de un exclusivo edificio ubicado en el Malecón 28 de Julio, en el distrito de Miraflores, en un hecho que aún no ha sido esclarecido.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Heraimovych había llegado al Perú pocos días antes del trágico suceso y se hospedaba en un departamento alquilado mediante la plataforma Airbnb. El inmueble era compartido con su pareja, Daniel Alexander White, un ciudadano canadiense de 71 años, quien también se encontraba en el lugar cuando ocurrió la tragedia.

Tras el hallazgo del cuerpo en la vía pública, efectivos de la Policía Nacional acordonaron la zona e iniciaron las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrieron los hechos. Los peritos vienen recopilando evidencias y tomando declaraciones que permitan reconstruir lo sucedido y establecer si existió la participación de terceras personas.

HABLA AMIGA DE NATALIIA

Mientras las investigaciones continúan, familiares y amigos de la joven exigen que el caso sea esclarecido. En declaraciones al programa Panorama, Anita Nemet, amiga de la diseñadora, pidió a las autoridades acelerar las pesquisas para conocer la verdad sobre la muerte de Nataliia Heraimovych y determinar las responsabilidades que correspondan.