La primera crisis de Keiko Fujimori: el fenómeno “El Niño”

La virtual presidenta del Perú, Keiko Fujimori, tendría como primer gran desafío de gobierno la atención de los efectos del fenómeno El Niño. De acuerdo con especialistas y reportes oficiales, el evento climatológico podría impactar la vida y la economía de millones de peruanos, por lo que las labores de prevención se perfilan como una prioridad inmediata.

La propia Keiko Fujimori reconoció la necesidad de actuar con anticipación frente a este escenario. “Estamos prácticamente con el fenómeno El Niño en el Perú y debemos tomar medidas de prevención”, afirmó. En la misma línea, el virtual primer vicepresidente, Luis Galarreta, señaló que será necesario contar con cifras oficiales para adoptar decisiones firmes respecto a las intervenciones en ríos y quebradas.

Precisamente, un equipo de Panorama, encabezado por la reportera Karina Novoa, recorrió diversos puntos considerados de alto riesgo en Lima y Chosica. Durante la inspección periodística, se constató que existen sectores donde urge ejecutar trabajos de reforzamiento en las riberas de los ríos para reducir el riesgo de desbordes e inundaciones.

ZONAS VULNERABLES

Según información oficial, en el Perú existen alrededor de 4 mil puntos con alta probabilidad de registrar deslizamientos e inundaciones, situación que pondría en riesgo a cerca de 9 millones de personas. Ante este panorama, los vecinos de las zonas vulnerables demandan acciones concretas y oportunas de las autoridades para evitar tragedias durante la temporada de lluvias.