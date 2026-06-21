Panorama

21/06/2026

Habla el último sicario de “El Monstruo”: testimonio completo de un mercenario en Lima

Franco Luciano Díaz Cajo, quien fue capturado durante un asalto en el Mercado de Frutas, confesó haber trabajado para Erick Moreno Hernández.



Tras un paciente seguimiento, fue capturado Franco Luciano Díaz Cajo, de 18 años, señalado como el último sicario vinculado a la organización criminal de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”. La intervención se produjo cuando este criminal y otros delincuentes intentaban perpetrar un asalto en el Mercado de Frutas Mayorista N.° 2, ubicado en el distrito de La Victoria.

El operativo policial derivó en un enfrentamiento armado que dejó como saldo un presunto delincuente abatido y otros tres sujetos detenidos. De acuerdo con las primeras investigaciones, los implicados integrarían la banda criminal denominada “Los Desalmados de la Gris”, dedicada al robo agravado y al sicariato en distintos puntos de Lima.

El coronel Roger Cano, jefe de la División de Robos de la Dirincri, informó que los agentes de inteligencia realizaban un seguimiento a esta organización desde hace varias semanas. Durante las labores de vigilancia, se detectó que los sospechosos efectuaban acciones de reglaje a su objetivo, por lo que se dispuso una intervención para evitar la ejecución del atraco.

CONTINÚAN LAS DILIGENCIAS

La captura fue posible gracias a un trabajo conjunto entre la División de Inteligencia de la Dirincri y la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT), que desarrollaron un operativo de aproximadamente diez días. La Policía continúa con las investigaciones para determinar la participación de los detenidos en otros delitos y confirmar sus posibles vínculos con la red criminal encabezada por “El Monstruo”.


Temas Relacionados: AsaltoDelincuenciaEl MonstruoErick Moreno Hernández

También te puede interesar:

BANNER ACTUALIZADO