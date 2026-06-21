Habla el último sicario de “El Monstruo”: testimonio completo de un mercenario en Lima

Tras un paciente seguimiento, fue capturado Franco Luciano Díaz Cajo, de 18 años, señalado como el último sicario vinculado a la organización criminal de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”. La intervención se produjo cuando este criminal y otros delincuentes intentaban perpetrar un asalto en el Mercado de Frutas Mayorista N.° 2, ubicado en el distrito de La Victoria.

El operativo policial derivó en un enfrentamiento armado que dejó como saldo un presunto delincuente abatido y otros tres sujetos detenidos. De acuerdo con las primeras investigaciones, los implicados integrarían la banda criminal denominada “Los Desalmados de la Gris”, dedicada al robo agravado y al sicariato en distintos puntos de Lima.

El coronel Roger Cano, jefe de la División de Robos de la Dirincri, informó que los agentes de inteligencia realizaban un seguimiento a esta organización desde hace varias semanas. Durante las labores de vigilancia, se detectó que los sospechosos efectuaban acciones de reglaje a su objetivo, por lo que se dispuso una intervención para evitar la ejecución del atraco.

CONTINÚAN LAS DILIGENCIAS

La captura fue posible gracias a un trabajo conjunto entre la División de Inteligencia de la Dirincri y la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT), que desarrollaron un operativo de aproximadamente diez días. La Policía continúa con las investigaciones para determinar la participación de los detenidos en otros delitos y confirmar sus posibles vínculos con la red criminal encabezada por “El Monstruo”.