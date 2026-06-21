Tenderos miraflorinos: comercios del distrito más turístico de Lima en la mira

Miraflores, uno de los distritos más turísticos y económicamente activos de Lima, se ha convertido en blanco de los denominados “tenderos”, quienes vienen perpetrando robos en diversos comercios y establecimientos. Los delincuentes actúan en cuestión de segundos y aprovechan cualquier descuido para apoderarse de productos de valor.

Uno de los casos más recientes ocurrió en una joyería, donde las cámaras de seguridad captaron a un sujeto que ingresó al local y sustrajo dos aretes de oro. Gracias a la rápida alerta de una trabajadora, las autoridades lograron intervenir y capturar al presunto responsable del robo.

En otro establecimiento ubicado en la avenida Larco, una pareja fue registrada por los sistemas de videovigilancia mientras ocultaba y robaba carcasas para teléfonos celulares. Los sospechosos actuaron con aparente normalidad sin percatarse de que todos sus movimientos estaban siendo grabados por las cámaras de seguridad.

EXIGEN MAYOR SEGURIDAD

Según comerciantes y vecinos, esta modalidad delictiva se ha vuelto cada vez más frecuente en el distrito. Ante ello, solicitaron reforzar las labores de prevención, vigilancia y patrullaje para evitar que los tenderos continúen afectando a los negocios y generando pérdidas económicas en una de las principales zonas comerciales y turísticas de la capital.