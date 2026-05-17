El otro contrato millonario de la ONPE: impresiones también se habrían tercerizado irregularmente

Un reportaje de Panorama reveló indicios de una presunta tercerización irregular en la impresión de material electoral para las Elecciones Generales 2026, proceso que involucra contratos millonarios adjudicados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Según la investigación, la empresa Pacífico Editores obtuvo seis contratos por más de 20 millones de soles para la elaboración de cédulas de votación, cartillas, afiches y plantillas braille, aunque parte del trabajo habría sido realizado por otra compañía.

Trabajadores de la empresa Inversiones Gianilú afirmaron que en sus instalaciones sí se imprimió material electoral correspondiente a la primera vuelta. Algunos trabajadores señalaron haber visto documentos relacionados con “diputados” y “senadores”, mientras otros indicaron que las impresiones eran retiradas durante la noche en vehículos que llegaban hasta el local ubicado en Villa El Salvador.

La investigación sostiene que la impresión de cédulas de sufragio no puede ser tercerizada debido a las estrictas medidas de seguridad y trazabilidad que exige este tipo de material sensible. Además, un testigo aseguró que escuchó al funcionario suspendido de la ONPE Juan Phang solicitar por teléfono que se buscara otra empresa para cumplir con los plazos de impresión. También se mencionó la participación del suspendido funcionario José Samamé en pruebas de color realizadas en la sede de Santa Clara, en Ate.

RESPUESTA DE PACÍFICO EDITORES

Por su parte, Melissa Fernández, gerente de Administración y Finanzas de Pacífico Editores, negó que el servicio electoral haya sido tercerizado y aseguró que la empresa cumplió directamente con el contrato de la ONPE. Sin embargo, las declaraciones de trabajadores y vigilantes de Inversiones Gianilú contradicen esa versión. La abogada especialista en contrataciones públicas Cecilia Ruiz consideró además inusual que en procesos de esta magnitud no exista competencia entre postores. Mientras tanto, la ONPE volvió a presentar públicamente a Pacífico Editores como la empresa encargada de imprimir el material electoral para la segunda vuelta.