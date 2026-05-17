El coronel PNP ebrio dejó un muerto: con licencia cancelada sigue manejando impune

Un fatal accidente de tránsito ocurrido hace algunas semanas en la Vía Expresa, a la altura del puente Benavides, en el distrito de Miraflores, dejó como saldo la muerte de un taxista y tiene como principal involucrado al coronel en retiro de la Policía Nacional del Perú, Carlos Enrique Oré Hermida. Según información policial, el exoficial conducía en evidente estado de ebriedad y con la licencia de conducir cancelada al momento de la tragedia.

De acuerdo con el parte policial, Oré Hermida registró 1.82 gramos de alcohol por litro de sangre tras el accidente, un nivel considerado como estado de ebriedad severo. Las investigaciones preliminares señalan que el coronel en retiro se habría quedado dormido al volante debido al consumo de alcohol, provocando el fatal impacto en plena Vía Expresa. Además, las autoridades confirmaron que se encontraba inhabilitado para conducir vehículos.

El coronel PNP Germán Amancio, jefe de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (Divpiat), indicó que conducir bajo los efectos del alcohol y con la licencia cancelada constituye un agravante que puede derivar en un proceso por el delito de peligro común. Sin embargo, el investigado negó responsabilidad directa y aseguró que su vehículo se encontraba detenido por una supuesta falla mecánica cuando el taxi impactó contra su unidad.

MANEJANDO CON IMPUNIDAD

Pese a esa versión, testigos indicaron que el exoficial intentó abandonar la escena tras el accidente, siendo impedido por otro conductor que le cerró el paso. Según registros policiales obtenidos por Panorama, Carlos Enrique Oré Hermida habría estado involucrado anteriormente en al menos otros cuatro incidentes relacionados con conducción en estado de ebriedad. A pesar de ello, continúa manejando por las calles de Lima, generando preocupación por la falta de control y sanción efectiva.