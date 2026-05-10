Ladronas de joyerías: Miraflores bajo ataque de criminales con guantes de seda

Panorama reveló el modus operandi de mujeres dedicadas al robo de joyas en la avenida La Paz, en Miraflores. Una de ellas fue identificada como Rocío Estévez Rendón, quien fingía ser clienta con alto poder adquisitivo para ganarse la confianza del personal y sustraer piezas de alto valor en cuestión de segundos.

Las cámaras de seguridad muestran cómo ingresaba a un local, solicitaba ver diversas joyas y, aprovechando un descuido de los trabajadores, ocultaba una de ellas bajo su cartera para luego retirarse con total normalidad. Tras notar la desaparición de una pieza, el propietario inició las denuncias correspondientes.

Posteriormente, la misma mujer fue captada vendiendo una joya en un establecimiento de compra de oro. Según el dueño de la joyería afectada, Giuseppe Pizarro, el caso fue resuelto en 48 horas y se llegó a un acuerdo de reparación civil. Sin embargo, la preocupación persiste, ya que no se trataría de un hecho aislado.

MÁS CASOS

Otras zonas comerciales como Inka Plaza también han sido señaladas como puntos donde se han registrado robos similares, lo que alerta sobre una modalidad delictiva que sigue afectando a comerciantes del distrito.