Dos millones para el “zombie” Petroperú: expresidente de la empresa estatal pidió dinero amenazando

La situación de Petroperú vuelve a estar en el centro de la polémica tras conocerse que la empresa estatal ha solicitado al Gobierno un nuevo financiamiento para evitar la paralización de sus operaciones. El pedido ha generado controversia debido a la advertencia de detener refinerías si no se atiende la solicitud.

El expresidente de la compañía, Roger Arévalo, alertó que la empresa enfrenta una grave crisis financiera y operativa, por lo que ha solicitado al Ejecutivo un respaldo superior a los 2 mil millones de dólares. Según explicó, esta medida busca evitar un eventual desabastecimiento de combustibles en el país.

El experto en hidrocarburos Anthony Laub calificó el pedido como un acto de presión al Estado, mientras que el economista Hans Rothgiesser señaló que la empresa estatal Petroperú tiene problemas estructurales desde hace años, con deudas acumuladas y sin generar utilidades, lo que pone en duda su sostenibilidad a largo plazo.

SITUACIÓN EN LAS CALLES

La preocupación se refleja en las calles, donde conductores acudieron a diversos grifos para abastecerse ante el temor de escasez, generando largas filas. Además, se informó que la refinería de Iquitos ya habría dejado de operar por falta de combustible, mientras que las plantas de Talara y Conchán correrían el mismo riesgo.