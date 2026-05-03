Habla el policía de los 30 millones: detenido por robo y venta de lingote de oro en comisaría

El capitán de la Policía Nacional, Román Vallejos Castillo, se encuentra en el centro de una investigación fiscal tras ser sindicado como uno de los implicados en el caso del “cambiazo de un lingote de oro”, revelado hace dos años por Panorama. En entrevista exclusiva con Brian Matías, el agente se pronunció sobre estas graves acusaciones.

Según la tesis de la Fiscalía, el oficial habría tenido un rol clave en la comercialización del lingote de oro, encargándose además de blanquear el dinero obtenido para posteriormente distribuir las ganancias entre los integrantes de la presunta red delictiva. Actualmente, Vallejos Castillo labora en una comisaría de la región Apurímac.

El fiscal adjunto provincial Reynaldo Mina informó que el capitán PNP registra movimientos en sus cuentas bancarias que ascienden a 30 millones de soles, cifra que no guarda relación con su sueldo mensual como policía en actividad, estimado en 2,700 soles. Por este motivo, se le investiga por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

ROMPE SU SILENCIO

Ante estas imputaciones, Vallejos Castillo sostuvo que los montos detectados en sus cuentas corresponden a una actividad económica adicional vinculada a la venta de vehículos. No obstante, el Ministerio Público continúa con las diligencias para esclarecer el origen del dinero y determinar si existen responsabilidades penales en este caso.