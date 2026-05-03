La lavandería infecciosa de EsSalud: indumentaria médica y de pacientes en local clandestino

Una grave denuncia pone en el centro de la polémica a EsSalud, Panorama reveló que la indumentaria médica y de pacientes de varios hospitales estaría siendo lavada en un local sin condiciones sanitarias adecuadas, poniendo en riesgo la salud de miles de asegurados.

El reportaje evidenció que el servicio de lavandería, considerado clave para evitar infecciones intrahospitalarias, habría sido tercerizado a empresas que operan en talleres clandestinos, sin cumplir protocolos básicos ni contar con autorizaciones.

El subgerente de Inspección y Control de Sanciones de la Municipalidad de Chorrillos, Víctor Raúl Velásquez Llerena, indicó que estos locales no contaban con licencia de funcionamiento, certificado de fumigación ni inspección técnica de seguridad.

CASO LAVANDERÍA RAYSA BUBBLES

Uno de los establecimientos señalados es la lavandería Raysa Bubbles, ubicada en Jesús María, que pese a presentarse como un negocio de limpieza de zapatillas, habría obtenido contratos del Estado por cerca de medio millón de soles en los últimos meses.

Según el reportaje, esta empresa sería responsable del lavado de sábanas, mamelucos, ropa quirúrgica e indumentaria de pacientes de hospitales como el Hospital III Suárez Angamos, el Hospital Uldarico Rocca Fernández y el Hospital II Carlos Alcántara Butterfield.

Aunque los contratos establecen el cumplimiento de estrictos protocolos sanitarios para prevenir infecciones, las imágenes difundidas mostrarían una realidad distinta, con el funcionamiento en condiciones informales y sin controles adecuados.