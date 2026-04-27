Juegos de guerra: élite de soldados se prepara en la Escuela de Comandos del Ejército

En la Escuela de Comandos del Ejército del Perú se forman los soldados de élite que han marcado algunos de los episodios más importantes en la historia reciente del país. De sus filas salieron combatientes que enfrentaron el terrorismo, participaron en la Guerra del Cenepa y protagonizaron el histórico rescate de rehenes en la residencia del embajador japonés durante la operación Chavín de Huántar.

Precisamente, esta semana se conmemoraron 29 años de dicha operación, considerada una de las más exitosas a nivel mundial. Los comandos que participaron en esa intervención militar mantienen vivo el legado y hoy transmiten su experiencia y su sabiduría a las nuevas generaciones de soldados que se preparan para enfrentar amenazas contemporáneas en las zonas más peligrosas del país.

El entrenamiento es altamente exigente y combina preparación física y psicológica en condiciones extremas. Los aspirantes son sometidos a rigurosas pruebas diseñadas para fortalecer su resistencia, disciplina y capacidad de respuesta ante escenarios de alto riesgo. El general del Ejército Peruano, Carlos Vásquez, destacó que el nivel de exigencia es máximo para garantizar la preparación integral de los comandos.

PREPARACIÓN INTEGRAL

Tras completar este proceso, los soldados quedan listos para operar en zonas de alta peligrosidad como el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, Pataz y la selva peruana. Desde estos escenarios complejos y extremos, la élite militar cumple un rol clave en la defensa de la soberanía y la lucha contra amenazas internas, manteniéndose en constante entrenamiento para responder ante cualquier eventualidad.