Los F-16 que nos vendió Estados Unidos: mentiras de Balcázar hicieron renunciar a dos ministros

El Perú confirmó esta semana la compra de aviones de combate F-16 Block 70 a Estados Unidos, en medio de una controversia política que terminó con la renuncia del canciller y del ministro de Defensa. Las declaraciones del presidente José María Balcázar, cuestionadas por su veracidad, generaron una fuerte crisis en el Ejecutivo en torno a la viabilidad del proceso.

A pesar del escenario político, el Gobierno peruano oficializó la adquisición de estas aeronaves consideradas entre las más modernas y veloces del mundo. La compra forma parte de una estrategia para modernizar y reforzar la defensa aérea nacional, una necesidad identificada desde hace más de una década debido al desgaste de la actual flota de la Fuerza Aérea del Perú.

El proceso de selección se inició en 2024 mediante una licitación internacional en la que participó Lockheed Martin. La compañía presentó una propuesta alineada con los requisitos técnicos, financieros y procedimentales establecidos por el Estado peruano, en un contexto de competencia que buscaba garantizar transparencia y eficiencia en la adquisición.

PANORAMA INGRESÓ A LA CABINA

Un equipo del programa Panorama accedió a estas aeronaves de combate, consideradas entre las más rápidas y avanzadas del mundo. Según lo previsto, los nuevos cazas llegarán al país entre 2029 y 2030, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa y la seguridad aérea del Perú, pese a la polémica que ha rodeado el anuncio oficial.