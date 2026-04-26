Extorsión a control remoto: organizaciones criminales detonan explosivos con dispositivos electrónicos

Una nueva modalidad de extorsión viene generando preocupación en Lima, luego de que se revelara que organizaciones criminales estarían utilizando dispositivos electrónicos para detonar explosivos a distancia. Según un reportaje de Panorama, esta práctica estaría siendo empleada por la banda conocida como “Los Pulpos”, que ha adaptado tecnología de uso comercial para fines delictivos.

Un equipo de investigación logró identificar que estos dispositivos, denominados sistemas de recepción de radiofrecuencia, se comercializan en galerías del jirón Paruro, en el Cercado de Lima. Aunque originalmente están diseñados para activar pirotécnicos de manera remota, delincuentes los estarían modificando para emplearlos en ataques contra negocios que se niegan a pagar extorsiones.

El comandante Juan Chennett, jefe de la Unidad de Desactivación de Explosivos, advirtió que estos equipos deben ser supervisados por la Sucamec; sin embargo, su venta se estaría realizando sin control, incluso a través de redes sociales. Esta situación facilitaría el acceso de organizaciones criminales a herramientas peligrosas.

USO INDEBIDO DE DISPOSITIVOS

Ante ello, la Policía Nacional ya tiene conocimiento de esta nueva modalidad y ha iniciado investigaciones para identificar a los responsables de la comercialización y uso indebido de estos dispositivos. Las autoridades no descartan operativos en las zonas donde se ofertan estos equipos, con el objetivo de frenar su uso en actividades delictivas.