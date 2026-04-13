José Luis Pérez Guadalupe plantea pacto por la seguridad ciudadana entre los tres poderes del Estado

El exministro del Interior José Luis Pérez Guadalupe se pronunció tras los resultados preliminares de las elecciones generales realizadas este 12 de abril, destacando la necesidad de priorizar políticas públicas en materia de seguridad ciudadana.

En ese contexto, señaló que desde la Universidad del Pacífico se ha propuesto una "agenda 2026” que incluye 15 políticas públicas para el próximo gobierno. Entre ellas, enfatizó la importancia de establecer un pacto por la seguridad ciudadana que involucre a los tres poderes del Estado.

Asimismo, precisó que la mayoría de casos de extorsión no provendrían del sistema penitenciarioy remarcó que no se pueden hacer afirmaciones sin evidencia. "No conozco ningún informe policial que confirme ello", dijo.

PLAN EN MATERIA DE SEGURIDAD

Finalmente, indicó que, tras analizar los planes de gobierno en materia de seguridad de los principales partidos, se concluyó que Fuerza Popular y Ahora Nación presentan propuestas más sólidas en este ámbito.