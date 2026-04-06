Fiebre de oro en el sauna: millonario robo involucra a chinos y expolicías

Uno de los metales más preciosos y solicitados ha generado polémica en las últimas semanas, al evidenciarse su comercialización ilegal por parte de bandas criminales en la capital.

Entre los puntos de venta utilizados por estas organizaciones figuran algunos saunas, donde además de ofrecer servicios de dudosa reputación se habría facilitado la distribución clandestina de este material.

Uno de estos establecimientos, ubicado en el distrito de San Miguel, ha puesto en evidencia la presunta participación de diversas personas, entre ellas ciudadanos extranjeros, así como policías en retiro y efectivos en actividad.

SE VENDÍA ORO EN SAUNA

El establecimiento, ubicado en la avenida La Marina, ofrecía supuestos servicios de relajación, que incluían experiencias llevadas al límite. Sin embargo, estas actividades serían solo una fachada para encubrir reuniones destinadas a la venta de grandes cantidades de oro.

Una de las personas identificadas como nexo clave en estas operaciones es Alfonso Montes de Oca Silva (40), quien habría facilitado el contacto entre ciudadanos extranjeros de nacionalidad china y ecuatoriana y posibles compradores de este recurso mineral de origen desconocido. “Si tu extraes oro de una zona que es ilegal que estás destruyendo una reserva natural, desde ahi ya estas cometiendo un delito”, indicó el general de la Policía Nacional, José Bella Malca

FALSO OPERATIVO POLICIAL

Tras la llegada de los vendedores de oro, supuestos compradores ejecutaron un falso operativo policial con el objetivo de sustraer el mineral a Rodolfo Alesso Mateo, alias “Rodo”, quien, según la Policía, es conocido en el entorno de la comercialización de este recurso.

Luego del asalto, se dio aviso al personal de la Depincri; sin embargo, los agentes no lograron interceptar a los delincuentes, quienes lograron escapar. Posteriormente, los involucrados fueron trasladados a la comisaría de la zona, donde el Ministerio Público iniciará las investigaciones por el presunto caso de comercialización ilegal de oro.