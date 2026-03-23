Vecinos de Miraflores versus “spa vips”: prostitución utiliza departamentos en distrito turístico

Vecinos denuncian presencia de mafias dedicadas a la prostitución y exigen mayor fiscalización por parte de las autoridades.

Vecinos de Miraflores han encendido las alertas ante la proliferación de los llamados “spa vips”, establecimientos que funcionan como fachada para el ejercicio de la prostitución en modernos edificios del distrito. Esta problemática ha generado preocupación en una de las zonas más turísticas de la capital.

Según denuncias vecinales, estas mafias estarían utilizando departamentos ubicados en avenidas principales, especialmente en los alrededores de la avenida Pardo, donde se ha detectado mayor presencia de este tipo de actividades. Los residentes aseguran que los inmuebles son utilizados de manera encubierta, dificultando su fiscalización.

Frente a esta situación, la Municipalidad de Miraflores ha iniciado acciones para combatir estas prácticas ilegales de prostitución, intensificando operativos y controles en los edificios señalados. No obstante, los vecinos consideran que las medidas aún son insuficientes ante la magnitud del problema.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

En ese sentido, los residentes hicieron un llamado a las autoridades municipales para reforzar la seguridad y evitar que el distrito continúe siendo utilizado para este tipo de actividades ilícitas, advirtiendo sobre el riesgo de que se deteriore la imagen turística de la zona.