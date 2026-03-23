“El Justiciero” que quiere salvar el Fundo Mamacona: Municipalidad de Lurín paraliza tradicional negocio familiar

El Fundo Mamacona, reconocido espacio recreativo en el sur de Lima, cerró sus puertas luego de que la Municipalidad de Lurín no le renovara su licencia de funcionamiento. Bernardo Silva Beck, CEO del establecimiento, aseguró que la comuna les ha presentado una serie de observaciones que, según afirma, no tendrían sustento suficiente para impedir la continuidad de sus actividades.

En declaraciones al programa Panorama, Silva Beck sostuvo que la negativa podría tratarse de una posible represalia debido a las denuncias que ha realizado como ciudadano de Lurín sobre presuntas irregularidades dentro de la gestión municipal. Según indicó, estas acciones habrían derivado en mayores exigencias y obstáculos administrativos.

Los propietarios también denunciaron la imposición de multas que consideran injustificadas y trabas arbitrarias para obtener los permisos correspondientes. Esta situación no solo afecta al negocio familiar, sino también a los trabajadores del lugar y a las familias que acudían cada fin de semana para disfrutar de actividades al aire libre.

¿QUÉ DIJO EL GERENTE?

Por su parte, Edgard Belleza, gerente de Fiscalización de la Municipalidad de Lurín, evitó pronunciarse sobre el caso al ser consultado por un equipo de Panorama. En tanto, Manuela Beck Alarco, administradora del Fundo Mamacona, lamentó la decisión de la comuna de Lurín y expresó su esperanza de que la situación se revierta en los próximos días.