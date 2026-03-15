La abuela de la droga y la ruta a París: organizaciones criminales utilizan a ancianos para traficar

Las organizaciones criminales continúan utilizando nuevas estrategias para traficar droga al extranjero. Agentes de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (Dirandro) intervinieron a una adulta mayor que pretendía trasladar cocaína desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con destino a París, en Francia.

La mujer fue identificada como Basiliana Huaraca Ramírez, de 72 años, quien llamó la atención de los agentes debido a su actitud aparentemente tranquila y despreocupada antes de abordar su vuelo. Tras ser intervenida y trasladada a una zona de revisión, los efectivos encontraron en su equipaje varios paquetes de avena peruana que ocultaban cerca de ocho kilos de alcaloide de cocaína de alta pureza.

Durante el mismo operativo, los agentes de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú también capturaron a otra mujer identificada como Gisela Terrones Torres, quien intentaba llevar aproximadamente diez kilos de cocaína con el mismo destino en Europa. Su comportamiento sospechoso también alertó a las autoridades durante los controles en el aeropuerto.

CONTINUARÁN OPERATIVOS

La policía señaló que las organizaciones dedicadas al narcotráfico suelen reclutar a personas vulnerables, entre ellas adultos mayores, para utilizarlas como “burriers” en el traslado de droga hacia el extranjero. Asimismo, destacaron que las cámaras de seguridad y la observación del comportamiento de los pasajeros son herramientas clave para detectar estos intentos de tráfico ilícito.