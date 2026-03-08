Camino a la “zona cero” de la crisis del gas: deflagración en Cusco causa caos en Perú

Un equipo de Panorama llegó hasta la denominada “zona cero” de la crisis energética en la región Cusco, donde se registró la ruptura de un ducto y una posterior deflagración que afectó el suministro de gas natural en el país. El incidente ocurrió en una zona remota del distrito de Megantoni, en plena selva cusqueña, lo que ha complicado las labores de inspección y reparación.

Para llegar al lugar del incidente, el equipo periodístico realizó una escala en el aeródromo Malvinas y posteriormente continuó el trayecto en helicóptero durante aproximadamente 35 minutos hasta la zona afectada. Las autoridades estiman que los trabajos para reparar el ducto dañado podrían tardar alrededor de 10 días, debido a las condiciones geográficas y de difícil acceso.

Mientras tanto, en Lima y Callao la escasez de gas natural vehicular ha generado largas filas en los grifos de todos los distritos. Taxistas y conductores esperan durante varias horas para abastecer sus vehículos, mientras que el precio de combustibles como la gasolina regular y premium ha comenzado a incrementarse progresivamente ante la alta demanda del sector transporte.

MEDIDAS DEL GOBIERNO

Por su parte, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, señaló en declaraciones a la prensa que se priorizará el acceso al gas natural para los sectores más vulnerables de la sociedad. Asimismo, el Gobierno anunció medidas para reducir el impacto de la crisis, entre ellas clases virtuales, trabajo remoto y el posible adelanto de vacaciones en algunas instituciones.