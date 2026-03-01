Suspenden audiencia de prisión preventiva para Adrián Villar hasta el martes 3 de marzo

Esta noche el 33.º Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima suspendió la audiencia de prisión preventiva contra Adrián Alonso Villar Chirinos hasta el martes 3 de marzo a las 3:00 p. m..

La defensa técnica de Villar, liderada por el abogado César Nakazaki, solicitó un "día hábil" para revisar nuevos informes policiales incorporados recientemente a la carpeta fiscal, argumentando que no tuvo acceso a ellos sino hasta la noche previa.

Como se sabe, Villar es procesado por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente tras el atropello y muerte de la deportista Lizeth Marzano Noguera.

Nuevos elementos probatorios

La joven deportista fue atropellada en el distrito de San Isidro el pasado 17 de febrero, y la sesión reprogramada para el martes 3 de marzo se dará tras un extenso debate entre las partes y ante la presentación de nuevos elementos probatorios.

Cabe señalar que, el Ministerio Público solicita 9 meses de prisión preventiva contra el joven de 21 años. El caso de Lizeth Marzano, podría terminar con Villar pugnando una condena en prisión por los próximos 15 años, según indicaron abogados penalistas que analizaron su situación.