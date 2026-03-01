Más testigos, más imágenes y más encubrimiento: el inicio de las mentiras en el caso Lizeth Marzano

El caso de la joven deportista Lizeth Marzano suma nuevos elementos que podrían cambiar el rumbo de la investigación. Panorama accedió a testimonios de vecinos y nuevas imágenes que revelarían contradicciones en las versiones brindadas tras el atropello ocurrido la noche del 17 de febrero en la avenida Camino Real, en San Isidro. La familia de la víctima denuncia un posible encubrimiento en favor del conductor implicado, Adrián Villar.

De acuerdo con documentos oficiales, Villar habría conducido a 48 kilómetros por hora al momento del impacto. Vecinos de la zona aseguran haber escuchado un fuerte estruendo antes de salir de sus viviendas para auxiliar a la deportista. Pero lo que causó más indignación entre los vecinos fue que, pese a la gravedad del hecho, el conductor no se detuvo para socorrer a la víctima y, por el contrario, continuó su trayecto, incluso cruzando dos semáforos en rojo.

Las nuevas imágenes reveladas esta semana muestran a Adrián Villar en el Parque Ugarte junto a su padre y la pareja de este, Marisel Linares, lo que ha generado dudas sobre lo ocurrido después del atropello y sobre las versiones inicialmente brindadas. Estas evidencias han abierto una nueva línea de investigación que busca esclarecer si existió algún tipo de coordinación para alterar los hechos o evitar responsabilidades en Adrián Villar.

FAMILIA EXIGE JUSTICIA

Mientras tanto, la familia de Lizeth Marzano exige justicia e hizo un llamado a las autoridades para realizar una investigación exhaustiva que permita determinar responsabilidades penales sobre este caso. Señala, además, que las contradicciones y los nuevos indicios no pueden pasar desapercibidos y piden que el caso sea analizado con total transparencia para evitar que quede impune la muerte de la joven campeona nacional de buceo.